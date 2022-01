UN SUCCESSO E DUE FLOP A CHIUDERE IL NATALE TERAMANO, MA INTANTO ARRIVANO GLI ESPERTI DEL WEB PER “PROMUOVERE IL COMUNE”

Eccola, l’immancabile foto con l’artista. Franco 126, tra il Sindaco e l’assessore, tra D’Alberto e Filipponi, a suggellare una serata riuscitissima. Un vero successo, con il teatro pieno (come si può al tempo del Covid), e tanti ragazzi in piena tempesta adolescenziale felici di poterci essere. Una curiosità… ma le foto con Baccini? E quelle con il cast di “Figli di un Dio ubriaco?” Sono sfuggite a noi.. o non le hanno postate? Eppure, i due spettacoli sono andanti regolarmente in scena, nel trittico che ha di fatto chiuso il Natale teramano. La danza il 30 e Baccini il 1… due spettacoli, annunciati e promossi dall’assessore agli eventi Filipponi, ma che sembra siano stati… un flop. Pochissimi spettatori, nessuna eco di stampa e … nessuna foto con l’artista. Così, nella bacheca dei ricordi del Natale teramano, tra quelle di Ermal Meta e Niccolò Fabi, tra Cristina D’Avena e Fiorella Mannoia, mancherà la foto di Francesco Baccini…. ma non preoccupatevi, la visibilità non mancherà, visto che il Comune ha appena affidato 6mila euro ad una società di San Nicoló, per “attività di informazione e di comunicazione finalizzate a illustrare e favorire la conoscenza delle decisioni degli organi dell’ente al fine di facilitarne l’applicazione, illustrare le attività ed il funzionamento dell’amministrazione comunale, favorire l’accesso ai servizi erogati promuovendone la conoscenza, diffondere all’interno dell’ente la conoscenza dei programmi, favorire processi interni di partecipazione, di semplificazione delle procedure e di modernizzazione, promuovere l’immagine dell’Ente conferendo visibilità ad attività e realizzazioni, valorizzandole adeguatamente…”.

Appunto “…promuovere l’immagine dell’Ente conferendo visibilità ad attività e realizzazioni, valorizzandole adeguatamente…”.

È cominciato l’anno nuovo.