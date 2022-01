VIDEO / MANCA LA COMUNICAZIONE, ECCO PERCHE' C'E' STATO IL FLOP DI CAPODANNO: ACS-COMUNE DI TERAMO

Un flop i due eventi di Capodanno a Teramo: neppure 100 persone erano presenti al teatro comunale per Francesco Baccini e per il balletto, è andata meglio per Franco 126 il cui spettacolo non è andato sold out ma erano presenti 600 persone su 800 posti disponibili.

E’ critico il musicista e consigliere comunale di maggioranza di Teramo Vive, Paolo Di Sabatino.

