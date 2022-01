FIERA DELL'EPIFANIA, IL CONSIGLIERE COMUNALE DI TIMOTEO: «RIPENSATECI ANNULLATELA»

Contro la decisione del comune di fare, domani, la fiera dell'epifania si schiera anche un consigliere comunale di maggiornaza: Chiara Di Timoteo che su facebook scrive: "Non avrei voluto scrivere nulla ma non riesco. È davvero ESSENZIALE fare la fiera dell'epifania? ASSOLUTAMENTE NO! Contro la decisione del comune di fare, domani, la fiera dell'epifania si schiera anche un consigliere comunale di maggiornaza: Chiara Di Timoteo che su facebook scrive: "Non avrei voluto scrivere nulla ma non riesco. È davvero ESSENZIALE fare la fiera dell'epifania? ASSOLUTAMENTE NO!

Perché ancora oggi non portiamo RISPETTO,con le nostre scelte o i nostri comportamenti, a tutti quegli operatori sanitari che ogni giorno, che sia nei reparti o nei laboratori , si adoperano per fronteggiare questa emergenza sanitaria? Anche loro VORREBBERO ANDARE alla fiera domani e invece no.

Se tenete al bene della comunità, ripensateci!"