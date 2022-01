PAOLO GATTI SI DIMETTE DALLA GIULIANOVA PATRIMONIO E SI CONCENTRA ALLE PROSSIME ELEZIONI AL COMUNE DI TERAMO

Paolo Gatti, sebbene avesse un contratto come direttore della Giulianova Pratrimonio in scadenza al 31 marzo del 2023, si è dimesso il 31 dicembre dalla società in house del Comune di Giulianova. L'assessore Paolo Giorgini, per l'occasione, gli aveva promesso un pranzo e così è stato. Un pranzo nel suo locale: il Novavita (nella foto del Messaggero).

Non erano da soli, con loro c'erano il sindaco Jwan Costantini, l'assessore Soccorsa Ciliberti, il presidente della Patrimonio, Federico Iachini ed il presidente del Ruzzo Alessia Cognitti, con la quale il Comune ha adesso una questione da risolvere, la proprietà dell'area dell'ex depuratore, e quindi il pranzo è stata anche l'occasione per parlare anche di questo, così come della realizzazione della rete fognaria a Case di Trento. C'è chi legge nelle dimissioni di Gatti l'intenzione du concentrarsi, ancora meglio, sulle prossime elezioni comunali, che in un modo o nell'altro, in prima persona o dietro le fila, lo vedranno comunque protagonista al Comune di Teramo. Voce diffusa in città, racconta di sei liste già pronte... per ora.