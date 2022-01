Esenzione del ticket per il servizio di trasporto urbano. l’amministrazione comunale, che sta riorganizzando il servizio attraverso un nuovo sistema digitalizzato, invita i cittadini ad attendere per le pratiche di rinnovo. La vecchia esenzione in scadenza il 31 dicembre, è stata infatti prorogata fino alla fine di marzo causa emergenza Covid. Un modo per agevolare anche tutti gli anziani che si recano in bus al Parco della Scienza per il vaccino.