VIDEO/ TERAMO DIVENTA, DAVVERO, PEDONALIZZATA, ECCO COSA CAMBIA. VIA IL MERCATO DEL SABATO DAL CENTRO

E’ questione di giorni e poi Teramo avra’ davvero, come non è mai stato fino ad oggi, l’isola pedonale. Sono in corso le installazione dei cartelli e spunta anche un’area, mai vista prima, riservata al posteggio dei monopattini. Piazza Martiri e piazza Orsini diventeranno aree off limits e non sarà più un parcheggio selvaggio di auto. In via Capuani la Ztl sarà di 12 ore. Le auto non potranno entrare dalle 15 alle 3 di notte mentre corso san giorgio sarà area pedonale 24 ore su 24.

Il Comune si organizza per spostare il mercato del sabato dal centro. Non è ancora stato deciso dove potrebbe essere ricollocato.

