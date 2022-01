VIDEO/ TEATRO COMUNALE: ABBATTIMENTO O RISTRUTTURAZIONE CON I NOVE MILIONI DI EURO?

Il Comune dovrà decidere come spendere i nove milioni di fondi arrivati per il Teatro Comunale. Dovrà decidere se abbattere la struttura o ristrutturarla semplicemente. Si andrà in ogni caso ad una gara europea. Per ora studia le varie possibilità e lo fa convocando e parlandone con le associazioni cittadine.

