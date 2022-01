GUARDA IL VIDEO / IL NUOVO OSPEDALE DI TERAMO ARRIVA IN PARLAMENTO, BERARDINI "INTERROGA" IL GOVERNO E SI SCOPRE CHE...

E' stato il sottosegretario Costa a rispondere all'interrogazione dell'onorevole teramano Fabio Berardini di Coraggio Italia, che ha voluto chiarire quale sia l'ìter del nuovo ospedale e se esistano rischi per i fondi, ovvero gli 82milioni stanziati per Teramo. Quello che si scopre dalla risposta del sottosegretario è che per ora tutto l'incartamento necessario è stato sottoposto al Ministero il 22 dicembre 2021, ovvero cinque giorni dopo l'interpellanza dello stesso Berardini, che annuncia un accesso agli atti e chiede che vengano sentiti tutti i soggetti interessati, anche i comitati cittadini ...

GUARDA QUI IL VIDEO DEL DIBATTITO IN AULA