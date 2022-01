DA LUNEDI IN CENTRO NON SI ENTRERA' PIU' CON LE AUTO, NASCE LA VERA AREA PEDONALE H24, NON PIACCIONO I PARCHEGGI IN VIALE CRISPI

Ore contate per coloro che amano arrivare sotto casa, in centro, a piazza Martiri, sul corso con le macchina. Tutto questo da lunedì prossimo, da dopodomani, cambierà e a Teramo, grazie al forte mpegno dell'assessore Maurizio Verna, ci sarà una vera e propria via rivoluzione, più volte annunciata negli anni, ma mai messa in pratica.

Si legge sull'ordinanza pubblicata sull'Albo pretorio dell'Ente, che regolamenta anche la sosta in centro storico: "il divieto di fermata sull'intera area di piazza Martiri della Libertà, di via San Berardo, di via del Vescovado e in piazza Orsini, inclusa tutta la zona antistante la scalinata del Duomo edil porticato del Palazzo Comunale. Niente più auto, niente più furgoni, con i corrieri che parcheggeranno negli stalli loro riservati per il carico e scarico merci. Contestualmente via Capuani diverrà area pedonale a partire dalle ore 15, fino alle ore 3 successive".

Come andrà? Si vedrà. Di certo a non tutti i commercianti è andata giù questa novità ma "se ne faranno una ragione", ci raccontano dal Comune, "siamo stati eletti per prendere decisioni e le prendiamo, piaccia o non piaccia".

Intanto non piacciono i nuovi stalli a viale Crispi e lo dicono i cittadini ma anche gli esercenti che si trovano nella zona. Gli spazi si sono ristretti e non si sà dove sostare. L'ingegner Ioannoni Fiore ha trascorso molto tempo ieri a cercare di far quadrare strisce e disegni sulla strada. Ci sarà riuscito?