VIDEO / DA LUNEDI NON SI ENTRA PIU' CON LE AUTO IN CENTRO STORICO, PARCHEGGI IN VIALE CRISPI: IL COMUNE ANNUNCIA AGGIUSTAMENTI

Lunedì, a Teramo, via alla rivoluzione pedonale che regolamenta anche la sosta in centro storico. IIl fulcro importante si avrà nel divieto di fermata sull'intera area di piazza Martiri della Libertà, di via San Berardo, di via del Vescovado e in piazza Orsini, inclusa tutta la zona antistante la scalinata del Duomo e del porticato del Palazzo Comunale. Niente più auto, niente più furgoni, con i corrieri che parcheggeranno negli stalli loro riservati per il carico e scarico merci. Contestualmente via Capuani diverrà area pedonale a partire dalle ore 15, fino alle ore 3 successive.