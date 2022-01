CONGRESSI PROVINCIALI DI AZIONE: GRANDE PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ANCHE IN MODALITA’ ONLINE. I SALUTI DEL COORDINATORE NAZIONALE MATTEO RICHETTI

Centinaia di tesserati hanno preso parte, in questi giorni, ai primi congressi provinciali di Azione in Abruzzo. Un appuntamento storico, trattandosi dei primi in senso assoluto, al quale non si è voluto comunque rinunciare, vista l’emergenza sanitaria, ricorrendo alla modalità online per ogni provincia. Ad aprire le danze, nella giornata di venerdì 14, la provincia de L’Aquila dove in apertura dei lavori il presidente dell’Assemblea, l’ex segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni, ha attestato l’arrivo sul tavolo di Presidenza della mozione congressuale dal titolo “In Azione per la crescita della Regione Abruzzo e dell’Italia” a firma dell’unico candidato Gianluca Presutti. Prima dell’illustrazione e della discussione sulla mozione di Presutti, si sono registrati i saluti istituzionali del sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovangiorgio, del vice sindaco di Avezzano Domenico Di Berardino, dei rappresentanti di altri partiti come +Europa, con il coordinatore provinciale Maurizio Di Nicola, e come il Partito Democratico con il coordinatore provinciale Francesco Piacente. I temi principali introdotti dall’Onorevole di Azione Andrea Mazziotti e dal coordinatore regionale l’Onorevole Giulio Sottanelli. Oltre all’elezione per acclamazione di Gianluca Presutti e della sua lista, si è provveduto anche ad eleggere i delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale di Azione, in programma il prossimo 19 febbraio, nelle persone di Sabrina Fornaro e Giovanni Fracassi. Sabato mattina, sempre in modalità online, è stata la volta di Teramo con la presentazione della mozione dell’unico candidato Michele Capanna Piscè, dal titolo “Azione, il Futuro Politico per il Nostro Territorio”. In questa circostanza, oltre ai saluti del Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura e dei sindaci di Teramo Gianguido D’Alberto, anche in qualità di presidente regionale ANCI, di Roseto Mario Nugnes e di Campli Federico Agostinelli, si è registrato l’intervento del coordinatore nazionale il senatore Matteo Richetti che ha parlato di passaggio fondamentale per il partito, in questa fase congressuale, di radicamento nel territorio, ricordando come, anche a livello nazionale, sia stata sottolineata con estrema soddisfazione, l’affermazione elettorale di Azione a Roseto degli Abruzzi. Richetti si è anche soffermato su altri temi come quello del ruolo che deve avere lo Stato, non come gestore, ma regolatore e sui giovani, ha ricordato la proposta, attraverso un emendamento, di ridurre il gap tra gli stipendi medi degli Under 25, rispetto a quelli degli Over 30, attraverso l’abbattimento delle aliquote Irpef. Dopo una lunga serie di interventi, tutti di ottima qualità, da parte dei vari congressisti, si è giunti anche all’indicazione dei delegati che parteciperanno all’Assemblea Nazionale, nelle persone di Gabriella Liberatore e Giulio Cesare Sottanelli. Particolarmente partecipato anche il congresso provinciale di Pescara con la presentazione della mozione dal titolo “Costruiamo una nuova classe dirigente per una politica reale” a firma dell’unico candidato Stefano Torelli. Qui si sono registrati i saluti del sindaco di Pescara Carlo Masci e degli ospiti degli altri partiti intervenuti, il coordinatore provinciale di +Europa Dario Boilini, di Italia Viva Carmine Ciofani e del coordinatore regionale di Radicali Abruzzo Riccardo Varveri. Anche in questo caso è intervenuto l’Onorevole Andrea Mazziotti. Dopo l’elezione per acclamazione di Stefano Torelli e della sua lista, sono stati indicati anche i delegati che parteciperanno all’Assemblea Nazionale, nelle persone di Ludovica Conte e Paolo Nardella. In vista del Congresso Regionale di Azione in programma il prossimo 5 febbraio, ci si avvia alla conclusione dei congressi provinciali con l’appuntamento di Chieti, in programma domenica 16 alle ore 10.00.

“Bisogna recuperare il rapporto con i territori – ha ricordato a più riprese il coordinatore regionale di Azione Giulio Sottanelli che insieme a Raffaele Bonanni e Paolo Nardella, ha preso parte a tutti i congressi – per andare oltre il bipolarismo nel segno di proposte concrete sulla base dell’analisi, della conoscenza e della soluzione attraverso precise competenze dei problemi che affliggono il nostro Paese. Come ha ricordato il nostro leader Carlo Calenda, il nostro obiettivo è quello di costruire un grande partito riformista d’ispirazione liberalsocialista, e le tante amiche ed amici che si stanno avvicinando ad Azione, soprattutto giovani, si stanno riconoscendo in questo modo nuovo di fare politica, al di là di sovranismo e populismo che purtroppo stanno caratterizzando negativamente la politica in Italia negli ultimi decenni.”