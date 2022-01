VIDEO / SCONTI SULLE TASSE A CHI SI METTE IN REGOLA CON GLI AFFITTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Sconti sulle tasse locali agli affittuari di immobili comunali che- anche a causa dell'emergenza Covid -non hanno pagato l'affitto al Comune di Teramo. E' la proposta dell'assessore Di Bonaventura studiata per dare modo ai negozi e agli inquilini di mettersi in regola. Sul fronte patrimonio, il Comune attende le nuove assunzioni per rilanciare le vendite.

