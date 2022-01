CASTELLI / IL SINDACO MINACCIA I PRESIDENTI DEI CONSORZI DEL SISMA 2009 «O MI DITE COSA AVETE FATTO IN 13 ANNI, O VI COMMISSARIO»

"O mi dite se, cosa e quanto avete fatto in 13 anni o vi commissario". Suona così il messaggio che il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca. ha protocollato a mezzo pec ai presidenti dei Consorzi degli aggregati del centro storico che si devono occupare della ricostruzione post sisma. E il sisma, sia chiaro, è quello de L'Aquila. Era il 2009. "Io voglio sapere cosa hanno fatto in questi anni, visto che ho contezza di soli 4 progetti in tutto" spiega il sindaco di Castelli, lamentando nella nota un'ipotesi di inaccettabile inerzia. "Posso capire che è arrivato un altro terremoto, posso capire che la pandemia ha condizionato i vari iter progettuali...Ma adesso dico basta, lo dico perchè sono trascorsi 13 anni dal terremoto dell'Aquila e non possiamo tollerare altre attese e lungaggini", dichiara. L'obiettivo della nota spedita a tutti e 14 i Consorzi è quello di "acquisire la reale consistenza del lavoro svolto fino ad oggi ed è il primo passo formale verso un eventuale commissariamento". Su 14 Consorzi di aggregati del centro storico di Castelli, 10 sono "non pervenuti". Perchè? Cosa è stato fatto? E perchè si è fatto poco o nulla? "L'inerzia è tangibile, forse più in punta di fatto che in punta di diritto ecco...Voglio sapere, con atti e documenti, il fatto finora. Poi valuterò se ci sono o meno gli estremi per un commissariamento. La ricostruzione non può attendere oltre" conclude Seca.