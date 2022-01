VIDEO / SISMA 2009 - IL SINDACO DI CASTELLI MINACCIA DI COMMISSARIARE I CONSORZI "IMMOBILI"

"O mi dite se, cosa e quanto avete fatto in 13 anni o vi commissario". Suona così il messaggio che il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca. ha protocollato a mezzo pec ai presidenti dei Consorzi degli aggregati del centro storico che si devono occupare della ricostruzione post sisma. E il sisma, sia chiaro, è quello de L'Aquila. Era il 2009. "Io voglio sapere cosa hanno fatto in questi anni, visto che ho contezza di soli 4 progetti in tutto" spiega il sindaco di Castelli, lamentando nella nota un'ipotesi di inaccettabile inerzia.

ASCOLTA SECA SU R115