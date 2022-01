VIDEO/ UN BIODIGESTORE AL POSTO DELL'EX INCENERITORE DA 20 MILIONI DI EURO

A Teramo potrebbe sorgere un impianto per il trattamento dell'organico grazie ad finanziamentol che potrebbe arrivare dal Pnrr. La proposta di progetto di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, prevede un importo per la realizzazione dell'impianto ed il trattamento della frazione organica di circa 20 milioni.

ASCOLTA L'ASSESSORE MARANELLA SU R115