VIDEO / ATTI VANDALICI IN CITTA', L'ASSESSORE DI BONAVENTURA TORNA A "DENUNCIARE" GLI INCIVILI: GETTATO SALE SULLE RADICI DELLE PIANTE

Gli atti di incivilta' che si manifestano ripetutamente nella nostra citta' sembrano non avere limiti. Buttare del sale in abbondanza sull'apparato radicale di due arbusti impiantati in prossimita' dell'ingresso dell'Universita', spezzare il piccolo arbusto posto all'ingresso della Prefettura ne sono la dimostrazione.

C’è chi crea e si impegna per rendere la città più bella e chi distrugge per vincere la noia o per affermare il proprio protagonismo. Sembra una lotta destinata a non avere mai fine anzi sembra che si acuisce proprio nel momento in cui l'Amministrazione Comunale dimostra più attenzione all’estetica, alla bellezza della città. La bellezza è un compendio di ordine e pulizia, il vandalismo è sinonimo di degrado che sicuramente tende ad abbruttire le nostre anime. E' la denuncia che passa sui social a firma dell'assessore Valdo Di Bonaventura.