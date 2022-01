TERAMO VIVE: “FAVOREVOLI ALLE PEDONALIZZAZIONI DI VERNA”

Senza dimenticare le esigenze dei residenti e delle attività commerciali, per i quali va messa a punto una strategia di implementazione dei parcheggi dedicati, Teramo Vive esprime il suo favore alla politica di pedonalizzazione del centro storico messo in atto dall'amministrazione nella persona dell'Assessore Maurizio Verna. Un passo importante che va verso un futuro che ha come obiettivo la valorizzazione del centro storico, sia per incentivare il turismo (si pensi ai vari progetti in campo, in primis quello sul Teatro Romano) che per invogliare i cittadini teramani a fruire degli spazi urbani con sempre maggior frequenza, senza l'assillo di traffico e parcheggi selvaggi. Sarà un percorso lungo e difficoltoso, che necessita della sensibilità di ogni teramano, soprattutto di quelli dimoranti nelle zone rese pedonali. Auspichiamo misure nei loro confronti, che permettano di metabolizzare al meglio un cambiamento che certamente creerà dei disagi. Ma è tutto propedeutico a un miglioramento della città di Teramo, che si mette così in linea con i tanti centri storici di città simili, fruibili al solo traffico pedonale e ciclabile.

Teramo Vive si mette a disposizione dei residenti e dei negozianti del centro storico per l’accoglimento di suggerimenti e proposte propedeutici a eventuali miglioramenti del progetto di pedonalizzazione.



GRUPPO CONSILIARE TERAMO VIVE