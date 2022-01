QUIRINALE: MARSILIO "DISGUSTO PER CAMPAGNA SINISTRA SU CANDIDATURE CDX"

"Da quale pulpito...assisto con un certo

disgusto alla campagna che la sinistra muove contro qualunque

candidatura emerga dal centrodestra. Berlusconi era divisivo e

improponibile... 'non si candida un capo partito'. Detto da quelli

che candidarono Prodi (e ce la siamo scampata solo grazie ai

franchi tiratori e alle loro faide interne)". Lo scrive su

facebook il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che

aggiunge: "Allora si propone un filosofo di statura intellettuale

eccelsa, già Presidente del Senato, senza tessera di partito come

Marcello Pera... improvvisamente diventa un povero mentecatto che

'non ha i requisiti' (è stato 'solo' la seconda carica dello

Stato...).

Quindi emerge il nome di Franco Frattini, oggi Presidente del

Consiglio di Stato, una delle più alte magistrature dello Stato.

Dal PD si invoca un profilo 'atlantista', mentre Repubblica scrive

che Frattini sarebbe troppo amico dei russi... detto da quelli che

la Russia la esaltavano quando era l'Unione Sovietica, e contro

gli 'amerikani' facevano i cortei al grido di 'Yankee go home',

propugnavano il 'disarmo unilaterale' marciando 'per la Pace' da

Perugia ad Assisi agli ordini del Cremlino. Frattini, che fu

Ministro degli Esteri, inviando migliaia di militari italiani nei

teatri di guerra di mezzo mondo a fianco della Nato e degli

Usa...".