QUANDO UN PARCO GIOCHI NUOVO...DIVENTA UNA NOTIZIA PER IL COMUNE DI TERAMO

Ieri è iniziata l’installazione dei nuovi giochi nel parco della Gammarana, antistante al Parco della Scienza; l’attività si inserisce nel più ampio progetto di sistemazione e valorizzazione delle aree verdi cittadine. Al momento sono 13 i parchi del capoluogo e delle frazioni interessati dalla sostituzione dei vecchi giochi, ormai logori o dall'installazione di nuovi giochi nelle aree che fino a oggi ne erano sprovviste. Ovviamente si tratta di un primo intervento, con l'amministrazione che successivamente ne amplierà la dotazione.

Questa la notizia del Comune di Teramo. E che notizia sarebbe? Per il Comune di Teramo che si attacca a tutto in tempo di elezioni, anche questa potrebbe essere intesa come notizia storica, al pari del teatro romano...o quasi. Una notizia che solo a Teramo fa "notizia" in mancanza di notizie serie. Ne prendiamo atto. Sicuramente qualche reggimicofono si precipiterà a darne ampia notizia con intervista.