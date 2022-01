VISITA ISPETTIVA ALLA ASL E ALL'ATER, QUARESIMALE: «STUPISCONO PEPE E PAOLUCCI»

"Stupiscono ancora una volta le dichiarazioni fatte dei consiglieri Paolucci e Pepe in visita a Teramo. Non sapendo cosa dire riescono a inventare delle storie, che però sono sempre più difficili da credere. In merito a quanto dichiarato sull'edilizia residenziale pubblica a Teramo basta solo ricordare che sin dall'insediamento del presidente Marsilio e della sua giunta è stata riavviata una ricostruzione che era ferma da anni. Il presidente Marsilio ha partecipato in prima persona alle manifestazioni di protesta messe in atto dai residenti delle case popolari per dare loro delle risposte concrete e dei fatti. La situazione drammatica che è stata ereditata dalla precedente giunta di centro sinistra, di cui Paolucci e Pepe erano partecipi, è stata superata grazie alle iniziative che come gIunta abbiamo messo in atto e al successivo lavoro della presidente Ceci, che ha saputo in pochi mesi riorganizzare l'intera progettualità, non solo di Teramo ma anche di tutto il territorio provinciale. Paolucci e Pepe, forse, pensando a fare propaganda politica piuttosto che a guardare le cose concrete, non si sono accorti che la Regione Abruzzo si è attivata da subito anche per finanziare tutti gli studi progettuali al fine di utilizzare laddove possibile il super bonus, per riqualificare l'intero patrimonio pubblico. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Pietro Quaresimale