PEPE CHIEDE LA RIAPERTURA DEL CENTRO VACCINALE DI SANT'OMERO

Il 26 Gennaio ho ritenuto necessario richiedere formalmente la riapertura dell’ hub vaccinale di Sant’Omero, chiusa dal 31 Dicembre 2021, e ho prontamente ricevuto rassicurazioni dal Direttore sanitario, Maurizio Brucchi, di un celere intervento in tal senso.

È a tutti noto che il centro per la somministrazione dei vaccini di Sant’Omero, adeguatamente ospitato presso la sala polifunzionale del Comune grazie all'impegno profuso dal Sindaco Andrea Luzii, è un’importante punto di riferimento per gran parte della Val Vibrata e risponde pienamente al duplice obiettivo di evitare il più possibile inutili spostamenti, soprattutto per i soggetti fragili, e incentivare le immunizzazioni di un numero sempre più consistente di cittadini.

Ad oggi l’unico spoke vaccinale funzionante per gli 80.000 abitanti dell’area è quello di Villa Rosa di Martinsicuro, per cui la parte interna e centrale della Val Vibrata è per lo più costretta a raggiungere l’hub di Teramo.

In questo particolare momento dell’emergenza, in cui è cruciale un intervento celere e capillare e una piena prossimità ai territori, ripristinare l’hub vaccinale di Sant’Omero è un importante segno di attenzione e vicinanza ai cittadini.