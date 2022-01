VIDEO / IL SINDACO D'ALBERTO ANNUNCIA LAVORI IN TUTTI I CIMITERI FRAZIONI

Partiranno a breve e contemporaneamente tutti i lavori di messa in sicurezza dei diversi cimiteri frazionali. Lo ha annunciato oggi il sindaco D’Alberto alla riapertura del padiglione 2 a Cartecchio. “Avevamo assicurato che il 2021 sarebbe stato l’ultimo anno di visite protette ai padiglioni – commentano il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari – e abbiamo mantenuto la promessa. Per noi questa è sempre stata una priorità e fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per superare quel vulnus che aveva lasciato i cimiteri fuori dai fondi della ricostruzione”. Con un lavoro che è diventato esempio nel cratere, il Comune è infatti riuscito a ottenere un finanziamento da parte della Protezione civile di 750mila euro, ai quali ha aggiunto 100mila euro di fondi propri, e a procedere in tempi rapidi, anche grazie alla decisione di affidarsi alla Team come stazione appaltante, all’avvio dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico dei padiglioni e delle cappelle inagibili e al completamento di questo primo lotto.

