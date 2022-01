CAMPLI/ IL COMUNE ACQUISTA COPIE DI UN LIBRO DELL'EX ASSESSORE, LA MINORANZA INSORGE E DENUNCIA

Il Comune di Campli, tramite l'Associazione Memoria e Progetto, ha acquistato 83 copie del libro dal titolo "Io ho vissuto l'ultima coda del Medio Evo".

L’autrice del volume è Mariangela Vanni, ex vicesindaco di Campli, assessore con la giunta Quaresimale e prima dei non eletti alle ultime elezioni con la lista dell’attuale Sindaco.

L’associazione che acquista i libri è quella del Prof. Ricci, secondo dei non eletti della lista Agostinelli.

La delibera? Approvata dal Sindaco Agostinelli insieme alla sua giunta.

"In verità ad acquistarli è l’associazione Memoria e Progetto che girerà alla Vanni il contributo del Comune. Libri che poi verranno donati alle scuole ma saranno pagati dai cittadini camplesi".

“83 libri, giusti 1.000 euro, a chi andranno? Come verranno distribuiti?” – continuano i consiglieri di opposizione – “Non discutiamo la qualità dell'opera, ma ci chiediamo perché si acquista il volume della Vanni e non si acquistano tanti altri volumi scritti su Campli e per Campli?” Noi le risposte le abbiamo.

Gruppo consiliare RicostruiAmo Campli

Maurizio Di Stefano

Simone Iampieri

Alessia Di Giovanni

Davide Cordoni