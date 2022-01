VIDEO / TRASPORTI, COMUNE, GESTORE, SINDACATI E AUTISTI VOGLIONO PIU' SOLDI E CHILOMETRI DALLA REGIONE ABRUZZO

Il comune, il gestore, i sindacati e gli autisti chiedono più fondi alla regione per coprire meglio il territorio con il trasporto pubblico. E’ l’avvio di un primo confronto che si è tenuto oggi al parco della scienza convocato dalla commissione trasporti. Per la minoranza, pero’ è un incontro che non ha alcun senso.

