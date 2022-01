VIDEO / TRASPORTI: «INUTILI RIVENDICAZIONI SENZA AVERE DATI OGGETTIVI»

Il sottosegretrario regionale ai trasporti Umberto D’Annuntiis parla di inutili rivendicazioni fatte senza dati oggettivi e con qualche falla. Per ora non saranno aggiunti altri fondi.

In più in una nota, in merito alla commissione trasporti, il sottosegretario chiarisce ancora, se ce ne fosse bisogno che: «Nello specifico per quanto riguarda la presunta 'sproporzione' dei chilometri assegnati ai comuni capoluogo di provincia, ho voluto chiarire che l’attribuzione chilometrica e la rispettiva delega totale di funzioni, stabilita dalla L.R. 1/2011, sono state semplicemente mantenute invariate da questo Governo regionale.

Questo governo regionale, al contrario, dopo oltre 10 anni ha effettuato ed erogato (dal 2013 al 2019 e a breve per le annualità 2020 e 2021) l’adeguamento al contributo dei conguagli a saldo fermi dal 2013.

Per far fronte alla liquidità delle imprese del settore nel periodo covid, ha deciso di effettuare, con largo anticipo rispetto alle scadenze, l’erogazione dei quadrimestri ai comuni capoluogo e alle aziende di Tpl.

La disponibilità a verificare i dati, attraverso però una valutazione oggettiva di questi ultimi per poi valutare nel merito le opportunità di risolvere alcune problematiche, irrisolte da anni, è da parte mia totale».

ASCOLTA D'ANNUNTIIS SU R115