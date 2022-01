NUOVO POLO UNIVERSITARIO A STELLA MARIS DI MONTESILVANO. CORAGGIO ITALIA: LA POLITICA TERAMANA NON PUO’ STARE A GUARDARE

Le ultime dichiarazioni del Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis devono necessariamente aprire un serio ed ampio dibattito nelle istituzioni locali sul futuro della geografia universitaria abruzzese.

La priorità è che il territorio della Provincia di Teramo non venga ulteriormente impoverito e come Coraggio Italia ci batteremo per questo.

Il Sindaco di Montesilvano, infatti, ha dichiarato che la struttura “Stella Maris” di Montesilvano diventerà presto un nuovo polo universitario della D’Annunzio con la paventata apertura del corso di “Scienze del Turismo”.

Bisogna, quindi, chiarire al più presto la strategia della Provincia di Teramo che evidentemente rischia di essere penalizzata da un nuovo polo universitario che si pone in netta concorrenza con quello teramano poiché, ad esempio, il corso di laurea L-15 in Scienze del Turismo, è già presente presso l’Università di Teramo.

È chiaro che il bacino di studenti universitari della nostra regione è un bacino limitato e le due università sono state già poste in concorrenza, ad esempio, per il corso di laurea L-14 in “Servizi giuridici”. Esiste quindi il serio pericolo che l’Università di Teramo venga “svuotata” in breve tempo.

Lancio quindi un appello agli amministratori locali, a partire dal Sindaco di Teramo e dal Presidente della Provincia, affinchè si esprimano chiaramente su questa vicenda in difesa dell’Università di Teramo. Sarà necessario, altresì, aprire una profonda riflessione ed un tavolo di confronto tra le istituzioni.

On. Fabio Berardini Coraggio Italia