SINDACO, DOVE SONO I CARTELLI DEL CANTIERE DEL PARCOGIOCHI ?

Per 4 lunghi anni abbiamo ascoltato, fino allo sfinimento, il Sindaco D’Alberto, raccontare la favoletta del ripristino dell’ordine amministrativo e della tutela della legalità quale stella polare della sua amministrazione, in assenza di risultati concreti.

A tal proposito, dopo quattro lunghi anni di degrado ed abbandono dei parchi gioco cittadini, abbiamo appreso con soddisfazione dell’avvio delle operazioni di manutenzione dei predetti parchi gioco.

Segnaliamo al Sindaco, tuttavia, che nei cantieri e’ assente la cartellonistica prevista per legge, rendendo impossibile capire chi stia svolgendo i lavori, in che modalità, e con quali tempistiche. In tal senso, interroghiamo il Sindaco, e lo faremo ovviamente anche in Consiglio Comunale, per sapere se sono state svolte correttamente le relative procedure amministrative di gara e di affidamento e se non ritenga opportuno intervenire affinché i cantieri vengano gestiti nel pieno rispetto delle norme di legge.

Franco Fracassa

consigliere comunale Futuro In