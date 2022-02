ECCO LA SITUAZIONE DELL'URP AL PARCO DELLA SCIENZA, COZZI: «QUESTO E' UN DISASTRO ORGANIZZATIVO»

Si chiama URP, che starebbe per Ufficio Relazioni col Pubblico. In realtà, è una speci di deposito di faldoni. Siamo al Parco della Scienza, dove l'Urp è finito dopo il trasferimento dal centro storico. Dove sta? In fondo. Molto in fondo. Cioè, proprio proprio in fondo. I cittadini, come dire, lo devono cercare e trovare. Eppure dovrebbe essere il più poossibile visibile ed accessibile. L'Urp condivide lo spazio anche con l'Ufficio Statistica e il CED e non solo. Detto ciò, perchè almeno l'Urp non viene spostato all'ingresso del Parco della Scienza in quei locali, oggi inutilzzati, che si trovano subito sulla destra? La foto a corredo di quest'articolo testimonia la situazione di oggi all'interno della sede dell'Urp al parco della Scienza di Teramo. I faldoni parcheggiati e accatastati sul pavimento la dicono lunga sull'organizzazione degli spazi e sulla disponibilità di un arredo utile alla causa, ossia evitare uno spettacolo del genere al pubblico. Perchè l'Urp è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e, lo ricordiamo a noi stessi, è "uno sportello polifunzionale a disposizione del cittadino per informazioni, orientamento, accesso ai documenti, collaborazione ed espletamento di molte pratiche burocratiche e amministrative". Soprattutto è una struttura che per legge ogni ente pubblico deve avere. Intanto, l'opposizione consiliare attacca e il capogruppo di Forza Italia, Mario Cozzi, dice la sua: "Se la giunta non è in grado di dettare un indirizzo politico di che parliamo? Se ci sono delle difficoltà e urge spostare dei dipendenti da un settore ad un altro, lo si faccia. Ci sono le modalità. E non ci venga a dire D'Alberto che è colpa del Covid perchè questo disastro organizzativo, tutto a discapito dei servizi essenziali e dei cittadini teramani, è precedente la pandemia. Ci sono state 35 assunzione in Comune. Basta raccontare frottole e cercare un alibi. I teramani vogliono servizi. E se vanno spostati dipendenti, lo si faccia". E chiude facendo l'esempio dei messi: "Basti pensare alle cartelle esattoriali che devono essere consegnate con una tempistica ben precisa dai messi comunali...Che vogliamo fare? Rischiare le denunce per danno erariale?"