RESA DEI CONTI TERAMANA AL SUMMIT DELLA LEGA

Che non sia un buon momento per la Lega non è un segreto, archiviate le elezioni quirinalizie si passa alle frizioni mai sopite dei territori. Infatti, l'altra sera, al summit del Carroccio si è consumato un redde rationem tra Jwan Costantini, sindaco di Giulianova, e Emiliano Di Matteo, consigliere regionale eletto in provincia di Teramo. Tra gli esponenti leghisti ci sono vecchie ruggini risalenti alle elezioni provinciali dello scorso dicembre che hanno visto il sindaco Costantini abbandonato a sé stesso dalla Lega teramana nella corsa per conquistare uno scranno in Provincia; a ciò si aggiunge l’ambizione di entrambi a ricoprire l’incarico di segretario provinciale di Teramo della Lega.

Tale nomina viene rinviata, ormai, da quasi un anno e gli animi si scaldano; avrà la meglio chi non abbandona il gioco ?