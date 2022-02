VIDEO / DI STEFANO: "L'AMMINISTRAZIONE AGOSTINELLI E' FERMA AL PALO SU POLO SCOLASTICO, FRANA DI CASTELNUOVO E SCAVI DI CAMPOVALANO"

Frana di Castelnuovo ancora non risolta, polo scolastico che ancora non parte a Campli e gli scavi di campovalano ancora chiusi per mancanza di personale. Sono alcuni dei progetti non risolti in questi tre anni di amministrazione Agostinelli a Campli. La minoranza punta il dirto contro il Comune e le risposte a questi problemi ancora non arrivano.

ASCOLTA MAURIZIO DI STEFANO SU R115