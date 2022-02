VIDEO / IMPIANTI CHIUSI AI PRATI DI TIVO: IL SINDACO LANCIA UN NUOVO ALLARME A PROVINCIA E REGIONE IN VISTA DELL'ESTATE SU UNA SITUAZIONE ORAMAI "SCANDALOSA"

C'è di nuovo una grande preoccupazione per il destino sempre più incerto, degli impianti dei Prati di Tivo che sono rimasti chiusi per l'inverno e che rischiano di rimanerci anche per quest'estate. Il Sindaco di Pietracamela lancia un nuovo grido d'allarme a Regione e Provincia.

Nei giorni scorsi, tra l'altro, in Provincia si sarebbe consumata l'ennesima riunione durante la quale sarebbe stato deciso che la Regione si occuperà dei costi di manutenzione degli O'Bellx e la Provincia invece, di stilare il piano antivalanghe. Il Comune di Pietracamela così sarà lasciato fuori da ogni responsabilità.

