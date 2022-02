CAUSA PARCHEGGI, OGGI RICORSO AL TAR DELLA TERCOOP, D'ALBERTO FIDUCIOSO

Questa mattina si è svolta l’udienza di fronte al Tar Abruzzo sul ricorso presentato dalla Tercoop contro la gara per la gestione dei parcheggi aggiudicata alla Easy Help Costruttori teramani. Udienza al termine della quale il collegio non si è pronunciato sull’istanza di sospensione ma ha preannunciato una sentenza semplificata, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. “Attendiamo serenamente la sentenza del Tar Abruzzo sul ricorso presentato dalla Tercoop, sicuri del buon operato dell’amministrazione – commenta il sindaco Gianguido D’Alberto – la decisione del tribunale amministrativo regionale, qualunque essa sia, consentirà di sbloccare questa situazione di stallo che si è venuta a creare negli ultimi giorni e da lì ripartiremo nella programmazione e gestione dei parcheggi sul territorio comunale”.

Ieri, intanto, il primo cittadino ha incontrato i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori della Tercoop, preoccupati per le ripercussioni che questa situazione di incertezza rischia di avere sul futuro dei lavoratori. “In attesa della sentenza – sottolinea D’Alberto – abbiamo rimarcato ai rappresentanti sindacali come la nostra prima preoccupazione sia sempre stata e sia ancor di più oggi quella di tutelare tutti i lavoratori. Qualsiasi sarà l’esito della decisione del Tar, sulla quale siamo fiduciosi, continueremo a lavorare per garantire l’occupazione e i diritti degli attuali dipendenti Tercoop, che non abbiamo mai lasciato da soli. Se al momento l’iter per l’affidamento della gestione dei parcheggi, in attesa del pronunciamento del tribunale amministrativo, è infatti congelato, non sono congelate le vite dei lavoratori ai quali, speriamo a breve, di poter dare una risposta positiva, con il contributo fondamentale dei sindacati che ha già permesso di raggiungere un risultato straordinario ”. Il sindaco, nel ribadire come l’amministrazione abbia sempre operato con l’obiettivo di ristabilire, dopo anni, la legittimità dell’affidamento del servizio, evidenzia come l’interlocuzione con sindacati e lavoratori proseguirà nei prossimi giorni, nel rispetto della legge, “nella convinzione che la sentenza del Tar sia positiva e che si possa riprendere quanto prima la definizione del percorso avviato, anche sulla programmazione delle azioni condivise con i commercianti e con i residenti”.