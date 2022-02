LA VERITÀ NON VA INFOIBATA! DI FRANCESCO E SIMONI PER IL GIORNO DEL RICORDO



Con un piccolo mazzo di rose deposte stamattina sulla targa dei Giardini di Teramo intitolati al Dottor Giuseppe Micheletti (Eroe della Strage di Vergarolla del 1946, medaglia d’argento al valor civile) anche quest'anno la Lega Giovani Teramo ha voluto commemorare La Giornata del Ricordo.



''Nonostante la situazione pandemica - affermano Antonio Di Francesco (Lega Giovani Tortoreto) e Marco Simoni (Lega Giovani Teramo) con questo gesto simbolico abbiamo voluto comunque far sentire la nostra presenza in un luogo emblematico per la città di Teramo riguardo il dramma delle Foibe.

Per noi è fondamentale ricordare sempre e non solo oggi i martiri delle foibe, l’esodo delle popolazioni d’Istria e tutte le sofferenze subite dagli italiani della Costa Orientale. Una tragedia che è stata sottaciuta da troppo tempo e che ancora oggi risulta vittima di revisionismo storico. Anche per questo motivo dobbiamo tenere viva la memoria di ciò che è successo affinché proprio a noi, giovani generazioni, vengano trasmessi quei valori di fratellanza, libertà e solidarietà per cui tante persone hanno sacrificato la vita nel corso della storia. Ribadiamo il nostro impegno affinché questo messaggio si trasformi in opere concrete a favore della comunità e della Patria.