PROVINCIA / SCARPANTONIO: "LUZII, IN PREDA AL SUPER IO, CONFERMA... SMENTENDO... CHE HANNO VOLUTO PERDERE 6 MILIONI DI EURO"

Pensavamo a delle scuse pubbliche da parte della Provincia di Teramo dinanzi alla revoca da parte del Miur di un finanziamento di euro 6.350.000 per il Liceo Scientifico “Einstein”, al non aver rispettato i tempi della convezione con la Regione Abruzzo, al non aver prodotto nemmeno uno studio di fattibilità sui lavori di adeguamento sismico, al non aver nemmeno una idea progettuale, al non aver fatto NIENTE!

Tre anni passati a girare i pollici ed a fare solo interviste…oggi avremmo potuto avere un cantiere, una serie di imprese che lavoravano, 6.350.000,00 investiti nell’economia teramane, una comunità scolastica che finalmente aveva una prospettiva sul come risolvere i propri disagi, invece abbiamo le scellerate dichiarazione del Consigliere Luzii ed il giusto silenzio del Presidente Di Bonaventura e del Consigliere Frangioni. Il Consigliere Luzii ci dice “si trattava di un mutuo a carico dei cittadini teramani i quali avrebbero dovuto restituire sia il capitale che interesse” e preso dal suo “super io” ci dice “io l’ho scongiurato, vi ho salvati”, ma i cittadini teramani purtroppo per Luzii hanno il dono del sapere.

Infatti sanno che il decreto interministeriale 1° febbraio 219 n. 87 il quale ha finanziato il Piano Regionale dell’edilizia scolastica all’ art 1 recita testualmente “…con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato” e pertanto nulla a carico della Provincia di Teramo. Il finanziamento perso dalla Provincia di Teramo produce uno scorrimento di graduatoria e si andrà a finanziare interventi su altre strutture fuori dalla provincia di Teramo. I cittadini teramani sanno anche che il programma Bei in cui c’era la Provincia di Teramo è un piano nazionale di un valore pari ad euro 170.000.000.

Il PNRR non è dissimile dai mutui Bei se considerassimo che metà del programma è composta da prestiti a tassi agevolati. Comunque per accontentarlo questa mattina è stata depositata una interrogazione consiliare urgente sul tema in discussione sia perché il Consiglio Provinciale non può non prendere atto di tale disattenzione e del danno creato all’intera comunità teramana, e sia perché il Consigliere Luzii ci ha confermato che è stata una SCELTA quella della nostra Provincia perdere il finanziamento. Caro Luzii che pensa di sapere tutte le risposte non si è fatto tutte le domande.

Mauro Giovanni Scarpantonio

Consigliere provinciale La casa dei Comuni