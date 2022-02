ROSETO/ SIMONE ALOISI...QUANDO TACERE E' MOLTO MEGLIO CHE PARLARE

Quando a parlare è l'ex consigliere comunale Simone Aloisi il deus ex machina di Tommaso Ginoble ci viene da ridere. Aloisi lo stesso che ha fatto e disfatto in questi anni di consigliatura, oggi dichiara a Roseto dopo la sonora sconfitta dei "suoi": «oggi evidentemente, da amministratori ( si riferisce a Nugnes e a Marcone), ci hanno ripensato. È così i due hanno scelto non di ridursi le indennità, ma addirittura di aumentarsele. Potevano attendere il 2024 ma hanno deciso di anticipare».

Bene ha fatto il Sindaco a rispondergli che: «la Finanziaria 2022, su sollecitazione dell'Anci, ha chiesto l'adeguamento delle indennità dei sindaci italiani, tenuto conto che queste sono ferme all'anno 2000. Fatta questa doverosa premessa, la giunta di Roseto ha deciso di adottare questa delibera che porta l'indennità della nuova amministrazione, comunque, al di sotto rispetto a quanto percepito dalle tre amministrazioni precedenti». Ad Aloisi possiamo invece consigliare di non perdere la memoria di quello che si è fatto sotto al sindaco Sabatino Di Girolamo altrimenti ci toccherà tirar fuori l'elenco di "misfatti", ufficio stampa compreso di allora.

EdC