NESSUNA DONNA ELETTA IN PROVINCIA, HANNAH ARENDT SOLLECITA UN CONFRONTO

Nessuna donna eletta nel Consiglio Provinciale di Teramo. La rappresentanza politica di genere non può essere identificata, confusa e sostenuta con il discorso aritmetico delle percentuali

il Centro di cultura delle donne Hannah Arendt sollecita l’apertura al dialogo con le anime progressiste del territorio esponendo il proprio punto di vista in un documento, espresso in sintesi nel comunicato stampa qui allegato, di cui chiede cortesemente la pubblicazione agli organi di informazione. Si allega anche il documento integrale per le testate che volessero cortesemente pubblicarlo online.

Si ringrazia per l'attenzione e la sensibilità.

Centro di cultura delle donne Hannah Arendt









---