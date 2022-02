REGIONE / DA ROMA ARRIVANO I PRIMI RUMORS: SARA' SOSPIRI PER IL CDX E PAOLUCCI PER IL CSX

Sarebbe quasi il caso di dire che... non c'è trippa per Marsilio. Sì, perchè si sarebbe consumata a Roma, negli ambienti che contano, una riunione durante la quale sarebbe già stato deciso che, Marco Marsilio non sarà ricandidato a presidente della Regione Abruzzo per il secondo mandato, come invece, aveva già detto lui, in tempi non sospetti. Ma si sa che negli ambienti importanti a decidere poi non sono quasi mai i candidati, ma i vertici e in questo caso quelli del centrodestra. A seguito di questa riunione, si sarebbe deciso di candidare Lorenzo Sospiri. Per Marsilio sarebbe invece pronta una candidatura al Parlamento Europeo.

Cosa accadrà dall'altra parte invece? Per ora si è fermi a Silvio Paolucci e c'è chi parla anche di un ritorno, quello di Luciano D'Alfonso (ma sono solo chiacchiere, per ora). Una cosa è certa, non sarà di sicuro Gianguido D'Alberto il candidato presidente, per una questione di tempi che non si incontrano e perchè Giovanni Legnini gli ha "ordinato" di rimanere in sella al Comune di Teramo, dunque è stato costretto a ripiegare sul municipio che forse gli sta troppo stretto.

E.d.C.