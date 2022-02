VIDEO/ LA PROVINCIA DI TERAMO PERDE I FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DELL'EINSTEIN E L'ALESSANDRINI-MARINO

Non c'è solo la sede del liceo Scientifico di Teramo tra i finanziamenti persi dalla Provincia ma anche quello per la costruzione della nuova sede dell'Alessandrini-Marino. La Casa dei Comuni attacca il Presidente della Provincia per il suo immobilismo.

