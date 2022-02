COVID/ LA REGIONE AIUTA LE ASP, LE PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E LE PICCOLE IMPRESE

La giunta regionale Marsilio ha approvato l'elenco delle effettive assegnazioni delle somme provenienti dal dipartimento Cipess del Governo, «disponendo in merito alla celere attuazione degli interventi per garantire benefici concreti e reali al nostro territorio duramente colpito dagli effetti pandemici», come si legge in una nota. La voce più corposa è quella per il "Completamento dell'Azione 3.1.1- Asse III - Avviso pubblico per aiuti per investimenti a sostegno dell'economia nell'emergenza da Covid-19", che vale oltre 14,5 milioni di euro. La seconda voce è quella del contributo alle aziende di servizi alla persona, le Asp, a cui vanno 7 milioni di euro. Altri 4,1 milioni sono per lo "scorrimento delle graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio dell'anno accademico 2020-2021". Per gli universitari anche 600mila euro per "rimborso spese di locazione affitti studenti fuori sede".Un milione è per "aiuti alla categoria di B&B non professionali". Altri 700mila sono per "aiuti alla categoria professionale dei fotografi", altrettanti per la voce "Intervento a favore dei 19 comuni della costa abruzzese per interventi volti a favorire la sicurezza, l'accessibilità e la fruizione delle spiagge e contrastare l'emergenza Covid della stagione 2021". Sempre per il turismo balneare, ci sono anche 450mila euro per l'annualità 2020. Altri 400mila sono per "aiuti agli operatori della montagna". 190mila euro sono invece per il "recupero funzionale del rifugio Campo dei Venti sito in località Prato Selva. Ci sono inoltre 400mila euro per il sostegno alla "distillazione di crisi". Due voci da 200mila euro: quella per "aiuti alle microimprese delle zone rosse Covid-19" e quella per "contributi ai consultori". Per il "sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora - anno 2021" assegnati invece 180mila euro. Assegnati poi altri centomila euro per la "realizzazione di un punto di ristoro Museo del fungo porcino", ma «non si procederà con l'attribuzione delle risorse, in quanto già oggetto di finanziamentoa valere sulle risorse del bilancio regionale», spiega la giunta, «sarà infatti necessaria una riprogrammazione. Le risorse confluiscono nel Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020».