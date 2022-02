ASSUNZIONI UFFICIO DEL PROCESSO TRIBUNALE DI TERAMO, BERARDINI DEPOSITATA INTERPELLANZA URGENTE AL MINISTRO

“Grazie all’ultimo concorsone per il reclutamento dei professionisti addetti all’Ufficio del processo, molti tribunali riusciranno a tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il proprio organico.

Infatti, secondo le norme previste dal PNRR, al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato non è richiesta la cancellazione dall'albo.” dichiara il deputato di Coraggio Italia Fabio Berardini.

“Tuttavia ho ricevuto molte segnalazioni da parte di avvocati vincitori del concorso che chiedono di chiarire alcuni importanti punti che riguarda proprio il mantenimento della loro iscrizione presso l’Albo forense.” continua Berardini.

Ho provveduto, quindi, a depositare immediatamente un’interpellanza urgente al Ministro Cartabia ed al Ministro Brunetta per chiarire:

In che termini gli avvocati assunti dell’”Ufficio del processo” possano continuare ad esercitare la professione forense: se possano operare in altro circondario, mantenere la Partita Iva, svolgere attività extragiudiziale, mantenere l’iscrizione presso la Cassa Forense in via esclusiva e non come opzione alternativa all’iscrizione INPS, per coloro che decidessero di mantenere l’iscrizione all’Albo;

Se l’avvocato potrà contare sull’introduzione di una forma di “ricongiunzione gratuita” dei contributi versati;

Se i compensi percepiti dal professionista per lo svolgimento delle attività all’interno della P.A. debbano essere equiparati a reddito professionale e, quindi, soggetto a contribuzione presso la relativa Cassa;

Quali iniziative urgenti si intendano adottare per chiarire e disciplinare gli effetti conseguenti all’assunzione del professionista presso l’”Ufficio del processo”.

“Mi attendo che i ministeri vogliano fornire una risposta urgente entro la prossima settimana.” conclude il parlamentare teramano.

On. Fabio Berardini

Coraggio Italia