Il Comune di Teramo procede con la sistemazione e il recupero di aree soffocate dalla vegetazione spontanea: dopo via Flajani è la volta di via Mezzopreti, dove è stato ripulito uno spazio verde che sarà sistemato con nuovi cipressi e oleandri e con una decina di nuovi stalli per la sosta. L’operazione però non piace all’opposizione in consiglio comunale che lancia critiche all’assessore Di Bonaventura sulla mancanza di autorizzazioni e di un progetto.