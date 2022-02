VIDEO - DRAGHI: «SIETE UNA DELLE ECCELLENZE ITALIANE; MA DOBBIAMO SPINGERE PIU' DONNE A SCEGLIERE LA SCIENZA»

"Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori

sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai ricercatori, che "siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi". Poi annuncia oltre 30 mld per istruzione e ricerca. "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche.La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".

"La mia visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il contributo che il Governo e le istituzioni possono dare al mondo della ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, e ovviamente senza ingerenze, nel mio caso almeno".

"Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attivita' dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo". Lo dice il presidente del Cosniglio, Mario Draghi in visita ai laboratori nazionali del Gran Sasso. "Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle scoperte piu' rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. E' un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia e' orgogliosa di voi", ha aggiunto Draghi.

Il premier Mario Draghi ha lasciato, infine, in elicottero i Laboratori di Fisica Nucleare del GranSasso ad Assergi per fare ritorno a Roma. Il suo intervento nella sala Fermi dell'istituto e' stato salutato da scroscianti applausi con le grida "grazie presidente" da parte di ricercatori e dipendenti dell'Infn poco dopo le ore 12.



ASCOLTA DRAGHI