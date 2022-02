A MONTORIO NASCERANNO 5 CAMPI DA PADEL COPERTI, ALTITONANTE: “FACCIAMO CRESCERE IL NOSTRO CENTRO SPORTIVO, RIQUALIFICANDO UN’AREA DEGRADATA”

Sull’Albo Pretorio del Comune di Montorio al Vomano è stato pubblicato il bando, che scadrà il 17 marzo, per la realizzazione di 5 campi da padel coperti, con gli spogliatoi di cui potranno fruire anche gli altri utenti degli impianti sportivi.

Attraverso il project financing, sarà un privato a fare un investimento su Montorio, con il costo della realizzazione totalmente a suo carico, con la concessione della gestione per la durata di 15 anni.

“È un’iniziativa a cui crediamo molto, per dare ai cittadini montoriesi nuovi spazi in cui fare sport e per attrarre persone da tutto il territorio.

Per noi la pratica sportiva ha un valore educativo e sociale importante, è uno strumento di aggregazione e socializzazione, oltre a produrre benessere per la salute e la crescita dei nostri ragazzi”. Commenta il sindaco Altitonante.

“In più restituiamo a Montorio uno spazio oggi abbandonato, lasciato nel degrado.

Questo è il primo passo per rafforzare il nostro sistema dei campi sportivi.

A breve partirà, infatti, il rifacimento del manto erboso del Pigliacelli e nel 2023 faremo i lavori di riqualificazione del Parrozzani e i nuovi impianti per la piscina comunale”.