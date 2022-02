VIDEO / IDEATE, SI E' PARLATO DEI CONTENUTI, PROSSIMA RIUNIONE ALL'EX MERCATO COPERTO

Nella Pinacoteca civica, si è svolto il tavolo di lavoro con i soggetti istituzionali che ha dato avvio alla seconda fase del progetto Ideate. Un incontro molto partecipato, al quale hanno preso parte sia in presenza che on line tutti i portatori di interesse con l’obiettivo di mettere in campo una programmazione che metta insieme ricostruzione, rigenerazione e tutti i diversi canali di finanziamento nazionali ed europei.

PROSSIMO APPUNTAMENTO A META' MARZO ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO COPERTO DI PIAZZA VERDI.