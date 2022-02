VIDEO / PEF STADIO E RIFIUTI: TANCREDI DELUSO DA D'ALBERTO: «STARO' CON PAOLO GATTI»

Alle prossime elezioni amministrative a Teramo ci sarò anche indirettamente ma dalla parte opposta di D’Alberto: Gatti per me è il miglior sindaco per questa città e se ci sarà lo appoggerò”. Il deputato Paolo Tancredi, oggi ai margini della politica, questa mattina ospite di R115, si dice deluso dall’amministrazione D’Alberto che non ha fatto nulla su rifiuti e ricostruzione, soprattutto pubblica, e ha gestito in maniera ‘casereccia’ la questione del Pef dello stadio Bonolis.

ASCOLTA TANCREDI SU R115