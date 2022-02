NUOVA GESTIONE PARCHEGGI, QUALI EFFETTI SUL COMMERCIO? VERZILLI "INTERROGA"

INTERROGAZIONE del consigliere comunale IVAN VERZILLI effetti sul commercio del nuovo sistema dei parcheggi

PREMESSO:

– che si è da poco proceduto ad affidare ad un nuovo gestore i parcheggi scoperti a pagamento del Comune di Teramo;

CONSIDERATO:

– che, in particolare, occorrerà adeguare alla normativa vigente l’area di sosta dei singoli veicoli aumentandone la metratura, per cui si ridurrà il numero complessivo die parcheggi a disposizione;

– che, inoltre, si prevede che gli stalli in concessione siano considerevolmente superiori al numero degli stalli gestiti dalla Cooperativa uscente;

– che, come è noto, l’ordinamento prevede una congrua proporzionalità fra le strisce blu e le strisce bianche presenti sulle aree del territorio comunale e, ciò nonostante, è facile immaginare una riduzione delle strisce bianche ad oggi esistenti; – che le tariffe della sosta risultano considerevolmente aumentate, dovendo passare da 1,2-1,5 euro l’ora a 1,5-2,0 euro l’ora;

RITENUTO di dover chiedere, in via di urgenza, se sia siano studiati gli effetti sul sistema commerciale cittadino della nuova disciplina dei parcheggi;

RITENUTO, pertanto, di dover chiedere se siano stati coinvolti i commercianti e le loro categorie rappresentative circa tale nuova disciplina, nonché se si preveda un ritorno positivo oppure negativo sul commercio dall’esplicarsi delle novità adottate sul sistema dei parcheggi scoperti del Comune di Teramo;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CHIEDE DI SAPERE: