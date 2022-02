IL PD RICONFERMA LA FIDUCIA AL SINDACO D'ALBERTO

Il gruppo dirigente del Partito Democratico di Teramo ha condiviso, ieri sera, due ore di confronto e riflessione su temi e strategie per la Città. Corale è stata la riconferma della fiducia al Sindaco Gianguido D'Alberto e alla sua azione amministrativa. Il Partito si è concentrato su problematiche e criticità che vanno affrontate con fermezza: dalla costruzione del nuovo Ospedale, sul quale la Regione deve dare risposte concrete alla Comunità teramana, alla difficile situazione del Tribunale aprutino. Sono stati affrontati temi cari ai cittadini quale il biglietto unico e la revisione del chilometraggio del servizio del trasporto pubblico, i fondi Masterplan e la realizzazione della Cittadella della cultura. Anche sui temi puramente politici il PD ha riconfermato il proprio impegno al fianco del Sindaco, per un coinvolgimento ampio, nella programmazione e progettualità future, di tutte le forze che si riconoscono, partiti e raggruppamenti civici, nel perimetro del centro sinistra. Il Partito Democratico vede nei sondaggi un crescente aumento dei consensi che lo hanno portato, ormai da qualche tempo, ad essere il primo partito a livello nazionale, forte di una visione attenta della società e delle esigenze dei cittadini. Questo consenso non va deluso e anche nella nostra Teramo va coltivato con la serietà delle proposte e la responsabilità delle scelte. Lo evidenzia, in una nota, il Commissario dell’Unione Comunale PD Pamela Roncone.