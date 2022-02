I COMMERCIANTI DI SILVI CONTRO IL SINDACO LO ACCUSANO DI NON AVERE ALCUNA VISIONE E AFFIGGONO MANIFESTI IN CITTA': SCORDELLA DICE RISPONDE NO A TUTTO ED E' GUERRA

Marzo è alle porte e siamo di nuovo costretti a preoccuparci dei problemi sul nostro territorio invece di concentrarci sulle nostre attività.

Abbiamo una serie di quesiti che poniamo da qualche anno a questa nostra amministrazione, che purtroppo non trovano risposte concrete e che non fanno altro che aggravare la situazione del piccolo commerciante locale.

Lavori per il completamento della Ciclabile, Parcheggi e Decoro urbano sono solo alcune delle problematiche che ci stanno a cuore.

Siamo stati accusati, in questi giorni di fare propaganda politica perchè gli argomenti non sono inerenti al commercio, mal il nostro pensiero è che essendo attività che operano sul territorio, tutto quello che viene mal strutturato e gestito in modo confusionario ricade anche sulle nostre attività e ci teniamo a ricordare che noi non siamo solo commercianti ma anche cittadini, scrive il Presidente di SilviCom Pietroenrico Pannunzi

Vengono approvati progetti come la Passeggiata sul Mare, ma si è pensato alle conseguenze che questo avrà sulle attività del lungomare? e soprattutto ci era stato detto, durante la presentazione del progetto della Ciclabile, che non era possibile realizzarla sulla spiaggia e adesso improvvisamente tale spazio può essere occupato per la passeggiata sul Mare. Ma non sarebbe stato più opportuno integrare i due progetti?

Vogliamo parlare dei Parcheggi? L’anno scorso c’era stato detto che era troppo tardi per pensare a delle alternative concrete (nonostante SilviCom avesse proposto diverse soluzioni) e quest’anno ci sarà finalmente proposta un’alternativa valida per fare in modo che sia i cittadini che i turisti non debbano impazzire per poter parcheggiare le loro vetture?

L’associazione SilviCom rappresenta le voci di tanti commercianti, alle quali si aggiungono quelle dei silvaroli e il tempo per essere diplomatici si sta esaurendo. I continui rinvii, mancanze di rispetto e di ascolto ci sta portando alzare i toni.

Silvi appare come un Paese abbandonato a se stesso, cantieri aperti, manto stradale dissestato, parchi giochi non conformi per la sicurezza dei bambini, stazione ferroviaria fatiscente, mancanza di un decoro urbano, parcheggi insufficienti. Come si fa a non essere preoccupati per il futuro delle nostre attività dal momento in cui i cittadini e quei pochi turisti che vengono a Silvi non fanno altro che lamentarsi delle mancanze di servizi

Concordiamo con il nostro Sindaco che si è schierato a favore della politica del fare, ma del fare bene, altrimenti ci sarà poi bisogno della politica del rifare

La domanda che ci poniamo e che vi poniamo ormai da anni, ma siete sicuri che state progettando e lavorando per il bene di Silvi?

Abbiamo ricevuto da parte dell’Amministrazione Comunale finalmente una pec di riscontro alla nostra inviata il 17 Febbraio, per un incontro formale. Ci auguriamo solo che questo incontro sia costruttivo e che porti soluzioni concrete e soprattutto che ci sia data la possibilità di commentare, conclude il Presidente di SilviCom Pietroenrico Pannunzi.

Il Sindaco non ha perso tempo a rispondere sui social ed è stato chiaro:

No pista ciclabile,