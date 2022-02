VIDEO / LA CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA SARA' MESSA IN SICUREZZA

La chiesa di Santa Croce e Santa Maria della Misericordia, a Bellante, sta per essere messa in sicurezza. I lavori partiranno presto. A ribadirlo è il sindaco Giovanni Melchiorre. L'intervento rientra nelle 56 chiese finanziate recentemente con i fondi Pnrr. I parrocchiani in questi hanno hanno trasformato un ex ristorante in chiesa.

