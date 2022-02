L'APP "SCOPRI TERAMO", FINALMENTE, HA ANCHE I CONTENUTI IN LINGUA STRANIERA



Nella sala Ipogea di piazza Garibaldi, è stato presentato il progetto di collaborazione tra il Comune di Teramo e il Liceo Milli, che vedrà gli studenti dell’istituto superiore teramano tradurre in inglese, francese, spagnolo e tedesco tutti i testi dell’App Scopri Teramo. Testi che saranno disponibili sull’applicazione entro questa estate.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato quella di promuovere e valorizzare l’App “Scopri Teramo”, rendendola più facilmente utilizzabile anche dai turisti stranieri oltre che da quei cittadini che provengono da altre nazioni e che possono incontrare difficoltà linguistiche, dall’altro quello di consentire agli studenti di esercitare le competenze acquisite sui banchi di scuola.

“Questa collaborazione oltre a promuovere ulteriormente l’App “Scopri Teramo”, avviata già da un po’ di tempo, ci permette di creare un rapporto virtuoso tra la città, le sue bellezze storico-culturali e il mondo della scuola – ha sottolineato il sindaco Gianguido D’Alberto – per questo non posso che ringraziare la preside Manuela Divisi, i docenti e soprattutto gli studenti che sono i veri protagonisti di questo progetto. Il rapporto tra territorio, cultura e scuola è fondamentale, perché ci permette di valorizzare il rapporto il passato e il futuro della nostra città vivendo quel presente che i nostri ragazzi costruiscono quotidianamente con le loro attività”.

C'è da chiedersi come mai il Comune non ci abbia pensato prima ma solo adesso...